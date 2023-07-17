Полковник ВСУ рассказал, чем могли ударить по Крымскому мосту 2 17.07.2023, 13:01

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Взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал удар по Крымскому мосту, в результате которого обрушилась одна из его секций.

Вероятнее всего, украинские войска в самом деле стоят за взрывами на Крымском мосту. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В этой связи он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой. По его предположению, Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками.

«Скорее всего, это снова совместная работа СБУ и ВМС. В таком тандеме они уже провели несколько атак надводными беспилотниками по Севастопольской бухте. У нас есть такие глиссеры-беспилотники, один из них может нести 100-200 кг взрывчатки. Скорее всего их было два, их запускают парами», — добавил Свитан.

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