Глава МИД Китая пропал после переговоров с российскими дипломатами 7 17.07.2023, 18:15

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Цинь Ган

Цинь Ган не появлялся на публике с 25 июня.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган не появлялся на публике с 25 июня, пишет Financial Times.

11 июля он пропустил встречу глав МИД стран АСЕАН в Индонезии. В ведомстве утверждали, что 57-летний Цинь не смог присутствовать «из-за проблем со здоровьем». Вместо него туда поехал глава канцелярии комиссии ЦК компартии по иностранным делам Ван И.

10 июля для встречи с Цинь Ганом в Китай должен был прибыть глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, но поездку отменили без объяснения причин. В пресс-службе Борреля уточнили, что Пекин сообщил о невозможности визита в запланированные даты.

Последние публичные встречи Цинь провел 25 июня с официальными представителями России, Вьетнама и Шри-Ланки, сообщается на сайте МИД. Все контакты проходили в Пекине.

Россию представлял заместитель главы министерства иностранных дел Андрей Руденко. По информации китайского дипведомства, Цинь обменялся с ним мнениями по двусторонним отношениям, а также «по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес».

До своего исчезновения министр проводил встречи, звонки и другие публичные обмены мнениями с иностранными коллегами практически каждый день с момента вступления в должность в конце декабря.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 17 июля, что у нее «нет информации» о том, когда Цинь вернется к исполнению своих обязанностей. По ее словам, «дипломатическая деятельность Китая продолжается в обычном режиме».

До этого момента карьера Цинь шла в гору. Бывший представитель МИД, он стал послом в США в 2021 году в период обострения напряженности в отношениях между двумя странами, а в октябре прошлого года был выдвинут в члены центрального комитета Коммунистической партии.

После вступления в должность министра иностранных дел Цинь обрушился с критикой на США по вопросу Тайваня, прежде чем стороны возобновили диалог в прошлом месяце, когда он встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине.

В Китае нередки случаи исчезновения высокопоставленных чиновников, знаменитостей и бизнесменов. Впоследствии нередко выясняется, что они были замешаны в преступлениях или других скандалах.

Одним из самых громких случаев последних лет стало исчезновение бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя во время визита в Китай в 2018 году. Позднее он был приговорен китайским судом к 13,5 года лишения свободы за получение взяток на $2 млн.

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