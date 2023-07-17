Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ о создании учебно-боевых центров 1 17.07.2023, 20:12

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Лукашисты будут вместе с россиянами проводить совместную боевую подготовку.

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал сегодня Александр Лукашенко.

Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России и определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.

Как ранее сообщалось, в задачи центров входят:

совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов,

обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники,

обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон,

унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.

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