Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ о создании учебно-боевых центров

Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ о создании учебно-боевых центров1
- 17.07.2023, 20:12
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Лукашисты будут вместе с россиянами проводить совместную боевую подготовку.
Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал сегодня Александр Лукашенко.
Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России и определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.
Как ранее сообщалось, в задачи центров входят:
совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов,
обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники,
обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон,
унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.