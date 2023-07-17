Путин провел совещание после атаки на Крымский мост 7 17.07.2023, 20:16

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Он потребовал предложить меры по повышению безопасности моста.

Президент РФ Владимир Путин потребовал предложить меры по повышению безопасности Крымского моста после — как он выразился — второго теракта на этом объекте. Путин впервые прокомментировал взрыв. По словам вице-премьера Хуснуллина, одно пролетное строение моста полностью разрушено и не подлежит восстановлению. Возобновить автомобильное движение по мосту планируется через два месяца.

Путин потребовал предложить конкретные меры по повышению безопасности Крымского моста после взрыва 17 июля. Он выступил на совещании, посвященном ЧП. Видеотрансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — заявил Путин. Он сообщил, что после взрыва серьезно повреждена дорога на нескольких пролетах моста, на время остановлено автомобильное движение, приостанавливалось также железнодорожное движение.

По его словам, автомобильное движение планируется запустить по одной стороне Крымского моста в обе стороны 15 сентября, по второй стороне моста — в ноябре. Одно пролетное строение по направлению к Тамани (Краснодарский край) разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет по направлению к Керчи (Крым) поврежден, он сместился на 78 см, но «в целом он находится на опоре», заявил Хуснуллин.

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