В Великобритании установили личность Джека-потрошителя 4 17.07.2023, 21:53

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Личность установила праправнучка британского полицейского.

Личность одного из самых страшных серийных убийц XIX века, известного под именем Джек-потрошитель, установила праправнучка британского полицейского, который занимался расследованием его преступлений. Об этом сообщает Express.

Сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон заявила, что знает, кем был Джек-потрошитель, печально прославившийся в 1888 году жестокими убийствами лондонских проституток. По разным данным, жертвами маньяка стали от пяти до одиннадцати человек, однако точно известно, что именно он стоит за убийствами Мэри Энн Николс, Энни Чепмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли.

Сара Бэкс Хортон, прапрадед которой был офицером полиции, участвовавшим в первоначальном расследовании дела Джека-потрошителя, считает, что убийцей был производитель сигар Хайам Хайамс, живший в том самом злополучном районе Лондона. Она уточнила, что раскрыть личность убийцы ей помогли медицинские документы: Хортон сравнила данные медкарты Хайамса с описаниями мужчины, которого видели с жертвами Джека-потрошителя незадолго до их смерти.

По ее словам, все данные сошлись: у Хайамса был такой же как у маньяка рост, у него не гнулась левая рука и он ходил шаркающей походкой, а благодаря своей профессии мужчина «хорошо владел ножом». Кроме того, предполагаемый преступник страдал от эпилепсии, а периоды обострения приступов, согласно его медицинской карте, совпадают с периодами, когда Джек-потрошитель совершал свои преступления. В записях врачей говорится, что Хайам Хайамс «становился более жестоким после тяжелых эпилептических припадков», что, по мнению Хортон, могло и побудить его к убийствам.

Еще одним подтверждением версии Сары Бэкс Хортон может стать тот факт, что страшные убийства Джека-потрошителя прекратились в конце 1888 года, в то же самое время, когда Хайама Хайамса поместили в сумасшедший дом, где он прожил вплоть до своей смерти в 1913 году.

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