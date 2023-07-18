Китайская компания Huawei помогает «Беларусбанку» обходить санкции США 5 18.07.2023, 7:44

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Повод для вторичных санкций.

«Беларусбанк», как стало известно сайту Charter97.org, провел тендер по закупке системы хранения данных (СХД) Huawei Ocean Store Dorado All Flash, позволяющую существенно ускорить скорость финансовых транзакций.

Тендер выиграла компания Softline.

Китайская компания Huawei использует в данных СХД элементную базу Intel и Broadcom, производимую в США и запрещенную к ввозу в страны на которые действует эмбарго, в числе которых находится и Беларусь.

Напомним, в день начала войны в Украине, 24 февраля 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и Соединенное Королевство ограничение на поставки высокотехнологичных продуктов в Россию. Ограничения на экспорт позже распространили на Беларусь.

Стоит отметить, что компания Intel почти сразу заявила, что будет придерживаться санкций и прекращает поставки в нашу страну.

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