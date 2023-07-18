Генерал Скшипчак: Лукашенко будет бежать из Беларуси 2 18.07.2023, 7:51

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Вальдемар Скшипчак

Ситуацию может изменить полк Калиновского.

Бывший замминистра обороны Польши, экс-командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что дни Лукашенко сочтены.

Об этом польский генерал заявил в интервью для Studio X-97:

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— Мне кажется, что все забыли о Беларуси. Все смотрят на Беларусь через Лукашенко. Важен ли он для белорусов? Не думаю. Надо создать условия, чтобы международное сообщество гарантировало белорусам нормальное будущее.

Дни Лукашенко на самом деле уже сочтены. Он исчезнет и, когда его не станет, в Беларуси должны быть демократия и свобода. Это не произойдет сразу, понятно, что это процесс. Но чем слабее Россия, тем лучше у нас условия для изменения ситуации в Беларуси. Мы должны так сильно ослабить Россию, чтобы ей было не по карману поддерживать Лукашенко.

Я считаю, что Лукашенко будет также бежать из Беларуси, как из Украины когда-то бежал Виктор Янукович. Другого будущего у Лукашенко нет. Я считаю, я в это верю, что гордость белорусов, их желание быть свободными повлияют на ситуацию. У Беларуси не будет другого пути, кроме интеграции с цивилизованным миром.

— Могут ли в кризисной ситуации международные силы, силы НАТО ввести войска в Беларусь?

— Я считаю, что нет такой возможности. НАТО — это оборонный союз. Альянс не может, у него нет соответствующих соглашений о сотрудничестве с Беларусью. Но когда закончится война, ситуацию может изменить полк Калиновского и другие белорусские военные формирования.

Когда в прошлом году белорусские солдаты сформировали в Украине полк Калиновского, я сразу сказал, что эти солдаты после войны не сложат оружие, они вернутся с оружием в Беларусь, чтобы освободить свою родину. Речь о восстании, противостоянии. Лучше всего, чтобы это сделали сами белорусы, чтобы они своими руками освободили Беларусь.

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