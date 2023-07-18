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Сестры Груздевы решили отправить Лукашенко в Гаагу

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  • 18.07.2023, 8:00
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Сестры Груздевы решили отправить Лукашенко в Гаагу

Появилось видеодоказательство преступлений режима.

Британское издание The Telegrap опубликовало видео выступления провластных певиц сестер Груздевых перед привезенными с оккупированных территорий Украины детьми в белорусском оздоровительном лагере «Дубрава».

Выступая перед украинскими детьми провластные певицы пожелали им жить в мире:

— Чтобы Байден сдох, господи, прости меня. Зеленский тоже. А Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину.

Эти кадры подтверждают переобразование и идеологическую обработку украинских детей в Беларуси, что является военным преступлением.

Как писал сайт Charter97.org, вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Лукашенко. В этом признался спортсмен-«ябатька» Алексей Талай, а затем и сам белорусский диктатор.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.

МУС признал их причастными к депортации украинских детей.

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