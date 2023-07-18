Восстановление Крымского моста затянется до ноября 18.07.2023, 9:07

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Об этом заявили российские власти.

Полноценное движение по двум сторонам Крымского моста будет восстановлено к 1 ноября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после совещания с Путиным.

Пока на мосту заработает только одна крайняя правая полоса направления Тамань — Керчь, и машины по ней будут пропускать в реверсивном режиме — то есть, по очереди в каждую сторону.

«Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне — к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации», — сообщил Хуснуллин.

Как писал сайт Charter97.org, вчера 17 июля, на Крымском мосту прогремели взрывы. Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

Ряд украинских СМИ пишут, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Возможно, это спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морского флота страны.

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