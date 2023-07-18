Роман Свитан: Крымский мост можно полностью вывести из строя 2 18.07.2023, 13:31

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У ВСУ для этого есть все технические возможности.

Ночью в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате чего произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

Сайт Charter97.org спросил у полковника запаса Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана, чем мог быть нанесен удар по Крымскому мосту:

— Это те же беспилотные надводные «глиссеры», глиссирующие беспилотники, которыми 29 октября прошлого года был нанесен удар по Севастопольской бухте. В результате чего были повреждены несколько российских кораблей. Их уже серийно производят Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

Скажу, что в прошлом году несколько раз были нанесены удары этими глиссерами-беспилотниками. Один из них может нести 100-200 кг взрывчатки.

Вот и в случае с Крымским мостом «глиссеры» подошли в надводном режиме, зашли под пролеты и были подорваны. Это стандартный режим работы такого рода боевых аппаратов. Скорее всего, их было два, их запускают парами.

— Некоторые СМИ пишут, что может быть повреждена одна из опор моста. Насколько это возможно?

— Нет, опора, скорее всего, не повреждена. Дело в том, что взрыв был надводный, без забуривания. Для того, чтобы повредить опору, нужно либо забуриться и ее подорвать (но это целая инженерная эпопея), либо нанести по опоре сверху мощный удар авиабомбой или ракетой, хотя бы весом до полутонны, а то и в тонну. Вот тогда она может быть повреждена, но и то не факт.

В общем, такой надводный подрыв опору точно не повредит, а вот взрывная волна может снести пролет, что и произошло. То есть взрывная волна поднимает пролет и дальше его сбрасывает чуть в сторону. После такого удара его уже невозможно поставить на место, нужно менять весь пролет из-за конструкционных повреждений. Как минимум один. Возможно, еще и тот, что был рядом.

— Cколько времени может занять восстановление моста?

— Только изготовление и установка могут занять 3-4 месяца. Плюс, повторю, не понятно, что со вторым пролетом.

— Есть ли у Украины техническая возможность полностью уничтожить Крымский мост?

— Чтобы уничтожить мост полностью, нужно подойти ко всем стойкам. Это будет сделано уже после освобождения Крыма. Когда будет принято решение об уничтожении, будет проведена целая инженерная операция по подрыву опор у основания. Это процесс, который произойдет точно не сейчас.

Для выведения же Крымского моста из строя полностью у Украины, безусловно, есть все технические возможности. Ведь остался еще один пролет и железнодорожное полотно.

Например, можно нанести удар беспилотниками по движущемуся поезду с боеприпасами, топливом или техникой. Если поджечь поезд, то тогда он уничтожит железнодорожный пролет.

Вторую же опору можно повредить таким же способом либо, допустим, ударом ракеты.

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