DW: ЕС готовит новые санкции к годовщине выборов в Беларуси 3 18.07.2023, 14:25

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Последний пакет был принят около года назад.

К 9 августа Европейский союз намерен принять новый пакет санкций в связи с нарушением прав человека в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

По информации высокопоставленного чиновника ЕС, параллельно идет обсуждение еще одного пакета санкций, связанного с соучастием Беларуси в военной агрессии России против Украины.

Брюссель не признал итоги президентских выборов 2020 года в Беларуси. На данный момент в отношении белорусских властей введены шесть пакетов санкций, последний был принят около года назад.

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