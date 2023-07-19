Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Киеве, Одессе, Херсоне, Харькове и Запорожье раздались взрывы 5 19.07.2023, 7:44

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Стали известны подробности массированного удара.

В ночь на среду, 19 июля, страна-агрессор Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесщины враг запустил крылатые ракеты «Калибр», в областном центре прогремели взрывы, сообщает obozrevatel.com.

По вражеским целям работала ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей оставаться в укрытиях.

«Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!» – написал он.

Мониторинговые каналы также информировали, что на Одесщине дополнительно могли быть применены ракеты типа Р-800 «Оникс», выпущенные из БРК «Бастион».

Кроме того, Одесскую область атаковали «Шахедами» и ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22м3. Около 2:00 в регионе снова раздались взрывы.

О взрывах в Харькове и области писали местные паблики. Там силы ПВО работали по дронам-камикадзе Shahed.

В Херсоне, предварительно, есть попадания «Шахедов». Последствия атаки устанавливаются.

В сторону Запорожья враг запустил ракеты С-300. В областном центре раздались взрывы.

Ближе к 5 утра «Шахеды» долетели и до Киевщины. В регионе по вражеским целям работала ПВО, сообщили в Киевской ОВА. Взрывы и работу ПВО в Киеве и области подтвердил мэр Виталий Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram, что этой ночью враг атаковал столицу беспилотниками «Shahed». Однако безрезультатно – на подступах к ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

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