В Крыму разгромлена крупнейшая военная база РФ 5 19.07.2023, 7:59

15,958

Россияне начали массовую эвакуацию, трасса «Таврида» перекрыта.

В восточной части оккупированного Крыма, в глубоком тылу российской армии, в Кировском районе возле села Кринички горит и взрывается крупнейший склад боеприпасов, передает ВВС.

О пожаре и детонации вначале сообщил телеграм-канал «Крымский ветер», он опубликовал уже три разных видео, на двух из которых вдалеке хорошо видны большой огонь и разлетающиеся от взрывов большие «искры» — вероятно, реактивные боеприпасы.

По информации «Крымского ветра», который ссылается на местных жителей, в склад, который расположен на полигоне близ городка Старый Крым на востоке полуострова, было три «прилета», то есть попадания ракет или дронов.

«На Старокрымском полигоне у села Кринички попали по складу боеприпасов, продолжается детонация», - говорится в публикации.

Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и «взрывы слышны даже в Феодосии».

После этого военные РФ перекрыли дороги и все выезды, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону «Тавриды».

От этого полигона до ближайшей точки на линии фронта — не менее 230 километров.

Главарь российской оккупационной администрации в аннексированном Крыму Сергей Аксенов подтвердил информацию о пожаре на складе боеприпасов на востоке полуострова.

Аксенов в короткой записи в Телеграме сообщил о перекрытии автомобильной трассы «Таврида» — «в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе».

Аксенов также объявил, что зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы две тысячи жителей четырех населенных пунктов.

Напомним также, что позавчера ночью взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».