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Полк Калиновского штурмовал российские позиции под Бахмутом

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  • 19.07.2023, 9:46
  • 3,372
Полк Калиновского штурмовал российские позиции под Бахмутом

Видео штурма от первого лица.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского опубликовала новое видео:

- В ролике вы увидите как наши ребята, взвод тяжёлого вооружения батальона «Волат» полка Калиновского принимают участие в штурме вражеских позиций под Бахмутом!

Сердце то уходит в пятки, то бьётся как бешеное, пули свистят над головой, а из ствола раскалённого пулемета валит дым. Это не аннотация блокбастера, а будничная реальность. Окунитесь в атмосферу реального боя!

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