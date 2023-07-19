Полк Калиновского штурмовал российские позиции под Бахмутом 2 19.07.2023, 9:46

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Видео штурма от первого лица.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского опубликовала новое видео:

- В ролике вы увидите как наши ребята, взвод тяжёлого вооружения батальона «Волат» полка Калиновского принимают участие в штурме вражеских позиций под Бахмутом!

Сердце то уходит в пятки, то бьётся как бешеное, пули свистят над головой, а из ствола раскалённого пулемета валит дым. Это не аннотация блокбастера, а будничная реальность. Окунитесь в атмосферу реального боя!

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