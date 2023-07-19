Генсек белорусского Красного Креста дал показания для ареста Лукашенко по ордеру Гааги

Генсек белорусского Красного Креста дал показания для ареста Лукашенко по ордеру Гааги3
- 19.07.2023, 12:26
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Скандальный чиновник заявил, что решил «показать всем» преступления режима.
Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов во время очередной поездки на Донбасс не только передал гуманитарную помощь, но и снялся в репортаже телеканала «Беларусь 1», где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.
— И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие, — заявил на камеру глава организации.
— И просто чтобы убедиться, убедить всех, я сел сразу в ближайший конвой и приехал сюда, чтобы показать всем, — добавил он
Напомним, во время своей предыдущей поездки на оккупированные украинские территории Дмитрий Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными. В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.
Напомним, в ходе «поездок на отдых» в Беларусь украинские дети подвергаются воздействию провластной и пророссийской пропаганды — ярким примером стало выступление в лагере «Дубрава» сестер Груздевых, которые со сцены на глазах у детей пожелали Байдену и Зеленскому «сдохнуть», а Путину — «процветать».
Как писал сайт Charter97.org, вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Лукашенко. В этом признался спортсмен-«ябатька» Алексей Талай, а затем и сам белорусский диктатор.
Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.
МУС признал их причастными к депортации украинских детей.