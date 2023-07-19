Электрокар Tesla стал самым популярным авто в Европе в 2023 году 2 19.07.2023, 16:43

Иллюстративное фото

Только за июне в Европе было приобретено 29 764 Model Y.

Впервые в истории европейского авторынка лидером по итогам полугодия стала электрическая модель. По результатам 6 месяцев 2023 года на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y. Об этом свидетельствует статистика организации ACEA, отмечает «Фокус».

Электромобиль Tesla Model Y нашел 125 144 покупателя в Европе – на 211,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года (40 147 шт.). Только за июне в Европе было приобретено 29 764 Model Y.

Электрокроссовер Tesla опередил Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Примечательно, что это самая дорогая модель в четверке лидеров.

Первое полугодие нынешнего года оказалось очень успешным для отрасли. Продажи авто в Европе выросли на 17,6% — всего реализовано почти 6,6 миллионов новых легковых машин. Из них 938 912 шт. – электромобили: этот сегмент вырос сразу на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это свидетельствует о том, что авторынок Европы на пороге больших перемен.

Среди автоконцернов лидерство на европейском рынке сохраняет Volkswagen Group. Второе место остается у Stellantis, а на третье – поднялись Renault Group. Примечательно, что Tesla заняла лишь 9 позицию.

Самые популярные автопроизводители в Европе за 2023 год:

1. Volkswagen Group – 1 701 866 проданных авто.

2. Stellantis – 1 145 815.

3. Renault Group – 648 467.

4. Hyundai – 575 432.

5. Toyota – 450 341.

6. BMW Group – 445 440.

7. Mercedes-Benz – 352 563.

8. Ford Motor – 275 692.

9. Tesla – 186 066.

10. Nissan – 148 340.

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