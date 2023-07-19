закрыть
19 июля 2023, среда, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Суд в Гааге призвали выдать ордер на арест главы белорусского Красного креста

3
  • 19.07.2023, 16:54
  • 2,028
Суд в Гааге призвали выдать ордер на арест главы белорусского Красного креста
Дмитрий Шевцов

Шевцов признался в похищении украинских детей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного креста Дмитрия Шевцова, который признался в похищении украинских детей с оккупированных РФ территорий. Об этом Кулеба написал в Twitter.

«Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины», – подчеркнул украинский министр.

Он также отметил необходимость привлечь к ответственности всех виновных в похищении украинских детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников