Суд в Гааге призвали выдать ордер на арест главы белорусского Красного креста 3 19.07.2023, 16:54

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Дмитрий Шевцов

Шевцов признался в похищении украинских детей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного креста Дмитрия Шевцова, который признался в похищении украинских детей с оккупированных РФ территорий. Об этом Кулеба написал в Twitter.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2023

«Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины», – подчеркнул украинский министр.

Он также отметил необходимость привлечь к ответственности всех виновных в похищении украинских детей.

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