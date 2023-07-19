ВСУ укрепляют границу с Беларусью 19.07.2023, 18:20

Из-за переброски «вагнеровцев».

Украинские военные усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

«Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК «Вагнер». Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил», - заявил Наев.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ, в Черниговской области на одном из направлений было вырыто более 40 километров противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

«Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага», - добавил Наев.

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