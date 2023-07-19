Банки Беларуси вводят новшества, но по-хитрому сообщают о них клиентам 19.07.2023, 18:25

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Несколько примеров.

Белорусские банки регулярно вводят изменения. К примеру, по карточкам, по валюте или по размеру комиссий. Однако далеко не всегда финучреждения подробно поясняют своим клиентам, в чем заключаются новшества. Некоторые ограничиваются информацией, что вводят изменение, а какое конкретно — предлагают самостоятельно найти в сборнике с размерами комиссий. «Зеркало» рассказывает о двух подобных примерах за последнее время.

«Приорбанк» сообщил на своем сайте, что с 24 июля «вступает в силу новая редакция «Общих условий банковского обслуживания физических лиц». «В частности, внесены изменения и дополнения раздел V», — уведомило финучреждение и прикрепило ссылку на страницу с документами с тарифами за свои услуги. Находим нужный файл, но в нем не выделены изменения, которые появятся.

Казалось бы, в контакт-центре банка можно пояснить, что конкретно изменится для клиентов с 24 июля. Но и здесь не помогли.

— Данная информация будет размещена на сайте 24.07.2023. В данной вкладке будут размещены новые общие условия банковского облуживания, — заявили в контакт-центре банка.

На уточняющий вопрос, что конкретно изменится, специалист ответить не смог, лишь уточнил, что этой информации у него нет.

«БНБ-Банк» разметил на своем сайте короткую новость о том, что «с 10 июля вступают в силу правила обслуживания физических лиц в новой редакции». Финучреждение предложило клиентам найти, что конкретно изменится, в документе на 86 страниц. Причем в нем не выделено то, что вводят с 10 июля.

В этом случае в контакт-центре банка смогли пояснить, что изменится для клиентов. Так, для нерезидентов снизили комиссию за снятие наличных в пунктах обмена и в кассах — с 15 до 10%.

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