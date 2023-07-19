На вооружении ВСУ уже более 20 новых моделей украинских дронов 19.07.2023, 20:14

Об этом сообщил министр обороны Украины.

На вооружение украинской армии приняли уже более 20 новых наименований украинских дронов. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции 19 июля, сообщает «Укринформ».

«Мы собрали 82 производителя чисто украинского. Они вызвались делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику», – рассказал он.

Резников напомнил, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских дронов. Раньше для того, чтобы новый дрон поставили на вооружение, нужно было ждать примерно два года, а сейчас это три недели при условии надлежащего качества, сказал Резников.

Еще одним прорывом министр назвал постановление, которым повышена до 25% доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов.

«И третий прорыв – мы приняли постановление, которым упростили и убрали все сборы по ввозу комплектующих для разработки дронов», – сказал министр.

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