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Назван смартфон с самым лучшим экраном на сегодняшний день

  • 2.07.2023, 3:35
Назван смартфон с самым лучшим экраном на сегодняшний день

И это не iPhone.

Специалисты DxOMark опубликовали большой отчет по тестированию складного смартфона Google Pixel Fold. Как выяснилось, устройству есть чем похвастаться: по итогам серии тестов его экран получил очень высокую оценку и занял первую строчку рейтинга, пишет УНИАН.

Pixel Fold набрал 151 балл, опередив всех конкурентов, включая смартфоны Apple и Samsung, которые традиционно славятся качеством дисплеев. К слову, это первый случай в истории DxOMark, когда экранный рейтинг возглавила складная модель.

Эксперты высоко оценили простоту использования складного смартфона на улице, хорошую цветопередачу вне зависимости от условий освещения, качественную работу автояркости и поддержку HDR10. 

Есть и несколько минусов, но они незначительные. Так, иногда чувствуется дефицит яркости при длительном использовании на улице и страдает плавность при просмотре интернет-страниц.

Что касается фотовозможностей Google Pixel Fold, то тут все не так хорошо. Смартфон, за который просят от 1800 долларов, снимает на уровне iPhone 14 и недорогого Pixel 7a. Но при этом камера гораздо лучше, чем у конкурирующего Galaxy Z Fold4.

Напомним, что аппарат дебютировал на рынке в мае. У Pixel Fold два дисплея: 7.6 дюйма внутри и 5.8 дюйма снаружи. Он работает на процессоре Google Tensor G2 и получил «самый прочный шарнир среди складных устройств».

В США за него просят от $1799 долларов. Для примера, ровно столько же стоил Galaxy Z Fold4 на старте.

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