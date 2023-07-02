СМИ: Кадыров умирает 2.07.2023, 13:16

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Появились сообщения, что лекарства уже не спасают главу Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может находиться при смерти. У него якобы практически отказали почки, ему сложно даже разговаривать, а процедура диализа уже не помогает, пишет obozrevatel.com.

Об этом заявил бывший пресс-секретарь воюющего на стороне Украины чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. В то же время один из сыновей Кадырова, Адам, в соцсетях постит ролики о том, «как тяжело потерять отца и что ценность родителя можно понять только после его смерти».

По данным Белокиева, состояние здоровья Рамзана Кадырова катастрофически ухудшилось.

«Его почки практически отказали, и поступает информация, что он говорит с трудом. Не помогает даже процедура диализа (искусственное очищение крови от токсинов, избытка воды и т.п.). А это означает, что скорее всего он вскоре скончается», – предположил он.

Косвенно в пользу предположения Белокиева может свидетельствовать активность сына Кадырова Адама в соцсетях. В своем Instagram Адам Кадыров в последние дни постит ролики о том «как тяжело потерять отца и что ценность родителя можно понять только после его смерти».

При этом, отметил Белокиев, смерть Кадырова приведет к борьбе за власть в Чечне.

«В таком состоянии вряд ли Кадыров долго протянет. А это означает, что нас ждут региональные перемены. Среди ближайших родственников Кадырова нет никого, кто смог бы его заменить, – потеснив Даудова (крыло ФСБ) или Алаудинова (крыло министерства обороны), которые имеют большую поддержку со стороны российских силовых структур. В случае же прихода к власти кого-то не из семьи Кадыровых вся вертикаль и горизонталь власти в оккупированной Чечне будет подвергнута тотальной зачистке от старого кадыровского влияния», – отметил он.

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