Офицер штурмовой бригады ВСУ: Российская пехота быстро сдается под Бахмутом 20.07.2023, 8:52

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Фото: Reuters

Стало известно в деталях, как происходит фланговый охват группировки РФ.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин озвучил для «Апостроф TV» оперативную информацию по Бахмутскому направлению.

Ситуация на одном из самых «горячих» отрезков фронта по-прежнему остается стабильно тяжелой и напряженной.

Затем он подчеркнул, что, кроме штурмов, бойцам ВСУ нужно тренироваться и уделять время планированию, потому что есть факторы, усложняющие наше продвижение.

Украинский военнослужащий сообщил о том, что на сегодняшний день происходит возле Бахмута: «На нашем направлении, где работает именно моя бригада, мы постепенно продвигаемся вперед. Идут очень сложные бои. Перед каждым штурмом мы тренируемся. Мы не каждый день штурмуем, нет, мы еще и тренируемся, все проверяем, очень тщательно планируем, и только после этого идет штурм. Грубо говоря, на один день штурма требуется несколько дней тренировок».

Также Александр Бородин отметил сложности, с которыми сталкиваются наши военные во время наступления на Бахмутском направлении: «Самое сложное для бойцов - это то, что сейчас зелено, ничего не видно, очень сильно заминировано. Очень сложно в траве что-то увидеть, а мину тем более. С их стороны работает большое количество артиллерии. Сама по себе пехота быстро сдается и не так часто оказывает сопротивление. Именно за счет большого количества артиллерии и минирования эти штурмы требуют от нас очень сложного планирования и тренировок».

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