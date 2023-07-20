Испания выдала США бывшего главу венесуэльской контрразведки и соратника Уго Чавеса 4 20.07.2023, 9:52

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Уго Карвахаль

Он был одним из самых влиятельных людей в окружении друга Лукашенко.

Испания в среду выдала США Уго Карвахаля — бывшего главу военной контрразведки Венесуэлы и соратника Уго Чавеса. Он уже доставлен в Америку и утром предстанет перед судом, сообщает ВВС.

Американские прокуроры обвиняют 63-летнего Карвахаля в том, что он был членом наркокартеля и, в частности, 17 лет назад, будучи главой военной разведки, координировал доставку пяти с половиной тонн кокаина из Венесуэлы в Мексику. Далее наркотик должен быть пойти в США.

Кроме того, американцы подозревают Карвахаля в снабжении оружием колумбийской левой группировки FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии»), которая много лет воевала с законными властями страны и которую США объявили террористической организацией.

Уго Карвахаль эти обвинения отвергает и долго сопротивлялся экстрадиции в США, то подавая апелляции, то попросту скрываясь.

Карвахаль возглавлял венесуэльскую военную контрразведку в 2004–2011 гг. Он был одним из самых влиятельных людей в стране и одним из приближенных президента Уго Чавеса.

В 2011 году суд в США обвинил его в соучастии в наркоторговле.

В 2014 году он по запросу Госдепартамента был арестован на принадлежащем Нидерландам острове Аруба, где он служил главой генерального консульства Венесуэлы. Однако суд признал арест обладателя дипломатического паспорта незаконным, и Карвахаль вернулся на родину, где его как героя встречал новый президент Николас Мадуро, сменивший умершего Чавеса.

Но через пять лет Карвахаль пошел против Мадуро и поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо — и ему пришлось бежать сначала в Доминиканскую Республику, а потом в Испанию.

В Испании его по запросу США арестовали, но затем отпустили, так как испанский суд первой инстанции отклонил запрос американцев.

Когда суд следующей инстанции отменил это решение и полиция пришла снова арестовывать венесуэльского контрразведчика, обнаружилось, что он скрылся.

Его нашли только через два года. Выяснилось, что он прятался в одной квартире в Мадриде, причем никогда из нее не выходил, и даже чтобы выйти покурить на балкон, надевал парик и фальшивые усы.

Последовала еще пара лет судебной тяжбы, и она закончилась не в пользу Карвахаля: 13 июля Европейский суд по правам человека отклонил его апелляцию на решение испанских судов все же выдать его США.

Власти США рассчитывают, что Карвахаль много знает о деятельности венесуэльского руководства и при Чавесе, и при Мадуро, и поделится этим знанием с ними. Другие высокопоставленные венесуэльские чиновники, такие как бывший министр финансов Алехандро Андраде, соглашались признать вину и рассказать американцам все, что знают, в обмен на сокращение срока.

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