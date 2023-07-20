Международный Красный Крест предупредил лукашиста Шевцова 20.07.2023, 11:32

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Дмитрий Шевцов

Организация открестилась от его поездок на Донбасс.

Белорусский Красный Крест недавно попал в скандал после того, как его генеральный секретарь Дмитрий Шевцов засветился на Донбассе с Z-символикой и подтвердил, что они помогают похищать детей с оккупированных территорий Украины. Международный офис Красного Креста отреагировал на ситуацию, отмечает nashaniva.com.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) пишет, что узнала из СМИ о визите генерального секретаря белорусского Красного Креста в Луганск и Донецк.

«Нам не сообщили об этом визите, и мы не участвовали ни в каких мероприятиях, в том числе с детьми.

IFRC чрезвычайно серьезно относится к действиям любого из наших национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца, которые противоречат нашей гуманитарной миссии, основополагающим принципам и политике.

Поэтому IFRC передала это дело в Комитет по соблюдению требований и посредничеству, который, согласно нашей Конституции, является независимым органом, который расследует и устраняет предполагаемые нарушения добросовестности.

Чрезвычайные обстоятельства этого визита, включая использование символа, который ассоциируется с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине, затрагивают основные принципы международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Визит и связанные с ним мероприятия не были согласованы с другими компонентами движения, как того требуют наши внутренние правила и предписания.

Эти действия рискуют подорвать доверие к нашей работе по поддержке нуждающихся сообществ, кем бы они ни были и по какую бы сторону фронта они ни находились. Очень важно, чтобы все компоненты международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и носителей оружия».

Международный офис сообщает, что связался с белорусским Красным Крестом, чтобы выразить озабоченность и прекратить любую подобную деятельность в будущем.

«Важно отметить, что генеральный секретарь Белорусского Красного Креста не выступает от имени IFRC или какого-либо другого компонента движения, и его заявления не отражают нашу точку зрения.

Все члены Национального общества IFRC связаны основополагающими принципами движения, нашими внутренними правилами и политикой, в которой они обязуются обеспечивать защиту детей».

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