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Под Донецком ликвидировали российского пропагандиста из Москвы

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  • 20.07.2023, 13:29
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Под Донецком ликвидировали российского пропагандиста из Москвы

«Военкор» снимал на видео неудачную попытку штурма позиций ВСУ.

В социальных сетях сообщают о гибели российского Z-военкора из Москвы Михаила Лучина, который активно публиковал материалы о вторжении российской армии в Украину, передает dialog.ua.

О том, что военкор погиб сегодня в 3 часа ночи, сообщил российский Telegram-канал «Война глазами журналиста», по словам которого российская армия осуществила неудачную попытку штурма одной из шахт под Красногоровкой к западу от Донецка.

Лучин снимал на видео боевые действия со стороны российских военных, собирая донаты и денежную помощь на их поддержку.

Однако, судя по всему, приключения московского военкора в итоге окончились для него неудачно.

«Автор видео погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой…» - отмечено в комментарии к видео.

Скриншот сообщения на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал блогер с Донбасса Necro Mancer.

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