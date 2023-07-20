Под Донецком ликвидировали российского пропагандиста из Москвы

Под Донецком ликвидировали российского пропагандиста из Москвы4
- 20.07.2023, 13:29
- 5,474
«Военкор» снимал на видео неудачную попытку штурма позиций ВСУ.
В социальных сетях сообщают о гибели российского Z-военкора из Москвы Михаила Лучина, который активно публиковал материалы о вторжении российской армии в Украину, передает dialog.ua.
О том, что военкор погиб сегодня в 3 часа ночи, сообщил российский Telegram-канал «Война глазами журналиста», по словам которого российская армия осуществила неудачную попытку штурма одной из шахт под Красногоровкой к западу от Донецка.
Лучин снимал на видео боевые действия со стороны российских военных, собирая донаты и денежную помощь на их поддержку.
Однако, судя по всему, приключения московского военкора в итоге окончились для него неудачно.
«Автор видео погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой…» - отмечено в комментарии к видео.
Скриншот сообщения на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал блогер с Донбасса Necro Mancer.