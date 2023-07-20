В российском Сочи бушует масштабный пожар 20.07.2023, 14:01

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В воздух поднимаются густые клубы дыма.

Днем в четверг, 20 июля, в российском Сочи произошел крупный пожар на электроподстанции.

Как сообщает Telegram-канал Shot, пожар произошел на объекте у трассы между Адлером и Красной Поляной. На место возгорания едут экстренные службы.

Позже стало известно, что горит электроподстанция Ахштырь, движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны ограничено.

Отмечается, что на движение электричек возгорание никак не повлияло. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

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