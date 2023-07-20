Британские ученые будут кормить коров нарциссами 1 20.07.2023, 21:10

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Чтобы остановить глобальное потепление.

Ученые из Великобритании проведут четырехлетние испытания, чтобы определить, можно ли кормить коров экстрактом из нарциссов для уменьшения метановых выбросов и противодействия глобальному потеплению.

Как сообщает SkyNews, переваривание нарциссов в искусственном желудке животного сократило эти выбросы на 96%. Ученые шотландского сельскохозяйственного колледжа надеются, что испытания на реальных коровах покажут результат в минимум 30%.

«Сначала мы начали выращивать нарциссы для производства лекарств от болезни Альцгеймера, но обнаружили, что нарциссы также производят соединение, которое предотвращает производство метана жвачными животными», — пояснил владелец фермы Кевин Стивенс.

Отмечается, что правительства многих стран стараются максимально уменьшить выбросы метана, облагая налогом животноводство и устанавливая квоты на количество скота. Это связано с тем, что коровы и другие сельскохозяйственные животные являются причиной около 14% выбросов метана в атмосферу.

«Это жизненно важно, поскольку парниковые газы и глобальное потепление являются серьезной глобальной проблемой, и мы надеемся, что наш проект станет частью решения проблемы уменьшения роли жвачных животных в производстве метана», — рассказал профессор зоотехники шотландского сельскохозяйственного колледжа Джейми Ньюболд.

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