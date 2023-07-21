Чудо на реке Днепр 2 Тамара Петренко, Newssky

21.07.2023, 12:01

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Фото: Reuters

Украина расширяет сотрудничество с крупнейшим в мире экспортером оружия.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил, что его страна намерена расширить масштаб поддержки Украины по сравнению с прошлым годом.

«Верю, что обязательно свершится чудо на реке Днепр. В пользу этой возможности говорит история послевоенного восстановления и процветания Республики Корея», — сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины. Напомним, стремительный экономический взлёт Республики Корея с начала 1960-х годов получил название «чудо на реке Ханган». Несмотря на последствия Корейской войны (1950–1953 годы), за несколько десятилетий страна превратилась из одной из наименее развитых в мире в процветающую экономику с высокотехнологическими отраслями.

В прошлом году гуманитарная помощь Сеула оценивалась в $100 млн, в этом году она достигнет $150 млн. Южная Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие — напрямую. При этом Сеул одобрил передачу Украине самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Также Южная Корея сдала в аренду Соединённым Штатам полмиллиона 155-миллиметровых боеприпасов. Такой метод поставок выбран для того, чтобы Сеул был как можно меньше вовлечён в процесс военной помощи Киеву, однако Вашингтон активно поставляет боеприпасы украинцам, истощая свои запасы, а корейские снаряды просто помогут американцам справиться с этой проблемой. В конце прошлого года США купили у Южной Кореи 100 тыс. 155-миллиметровых выстрелов. Сеул также поставляет вооружения Польше, например, танки К-2 и самоходки К-9, что даёт возможность полякам передавать украинцам свои Т-72 и Krab.

В апреле Юн Сок Ёль допустил прямые военные поставки в Украину. «Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, например в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, то для нас будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи», — сказал он, таким образом сделав первое публичное заявление о готовности Южной Кореи поставлять оружие Украине. В начале мая во время визита в США на вопрос о возможности поставок оружия Киеву президент Республики Корея также ответил, что этот вариант рассматривается.

Южная Корея является крупнейшим производителем боеприпасов. Корпорация Poongsan — один из ведущих мировых производителей боеприпасов всех типов, включая танковые и гаубичные. Кроме того, страна производит тяжёлую бронетехнику, а её основные боевые танки К-2 высоко ценятся и поставляются на экспорт. В арсеналах Южной Кореи с 1990-х годов имеется более четырёх десятков танков Т-80У и несколько десятков БМП-3, которые были переданы Россией в счёт уплаты долга СССР, с которыми украинские военные хорошо знакомы.

Во время визита президента Южной Кореи в Киев стороны, в частности, договорились расширить сотрудничество между правительствами и компаниями двух стран в проектах по восстановлению Украины. Была достигнута договорённость совместно работать над реализацией «украинской инициативы мира и солидарности», которая включает в себя южнокорейскую помощь гуманитарного характера, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении страны. Юн Сок Ёль сообщил, что договорился с коллегой о «скорейшей поставке предметов гуманитарной помощи, необходимых украинцам». «Республика Корея продолжит оказывать необходимую Украине военную помощь. В прошлом году поставили <…> каски и бронежилеты. В этом году окажем военную помощь в больших масштабах», — сказал он.

«По итогам визита президента Юн Сок Ёля на Украину подготовлено девять пакетов [помощи]: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере, три в сфере восстановления», — заявил на следующий день после визита, 16 июля, первый заместитель главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё. В Южной Корее заявили, что увеличат вклад в фонды по восстановлению Украины. Речь идёт о Специальном фонде кризисного реагирования ЕБРР, учреждённом в 2022 году, а также Трастовом фонде помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины. Стало известно, что турецкий строительный гигант холдинг Onur Group подписал соглашения по развитию и восстановлению инфраструктуры Украины с южнокорейской Samsung, в частности, договорились о совместной работе для создания инфраструктуры «умного города» во Львове. И так далее — сотрудничество Украины и Южной Кореи идёт по восходящей линии.

«Нейтральных в эпической схватке России и Запада скоро не останется. Всем придётся определиться. Теперь США и ЕС дожали Южную Корею», — вопит роспропаганда. По-видимому Сеул, который ещё недавно дружил с Москвой, присоединился к гарантиям безопасности Украины, которые предусматривает поставку Киеву новых партий оружия, предоставление разведданных, обучение военнослужащих ВСУ, а также развитие оборонных мощностей. В том числе «благодаря» сближению РФ с КНДР, а также «Дню Победы над милитаристской Японией».

Тамара Петренко, Newssky

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