Видеофакт: Украинская «Богдана» бьет на 30 километров со снайперской точностью 21.07.2023, 12:25

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Снаряды ложатся на расстоянии 20 метов.

Дальность, поразительная точность, натовский калибр - преимущества САУ «Богдана» украинского производства, которые отметил лейтенант Сергей Мельник, старший офицер артбатареи подразделения, на вооружении которого находятся украинские самоходные пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем опыте работы в САУ «Богдана» украинский воин рассказал в небольшом интервью.

«Дальность и калибр. Работа с натовскими боеприпасами удобнее и быстрее. Сегодня у нас первое боевое крещение именно навесной стрельбой – 32 километра с полным зарядом. Результат отличный – очень точно в цель. Пять снарядов было выпущено. Первый – пристрелочный из холодного ствола. Второй – корректирующий. Последние три легли на расстоянии 20 метров друг от друга», – говорит артиллерист.

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