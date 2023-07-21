В России арестовали Игоря Гиркина 42 21.07.2023, 13:42

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Игорь Гиркин (Стрелков)

(Обновлено) Диверсанта забрали прямо из его дома.

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов РФ задержали Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов РФ забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Мирослава Регинская, жена Игоря Стрелкова, рассказала подробности российскому телеграм-каналу ВЧУ-ОГПУ:

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил.

В момент задержания меня дома не было».

Стрелков — один из самых ярых сторонников войны России против Украины. В последнее время он много критиковал российское руководство и особенно военное командование за неудачи в ходе боевых действий в Украине.

В ноябре 2022 года суд Гааги признал Стрелкова и двух его предполагаемых пособников виновными по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

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