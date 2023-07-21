The Moscow Times: Гиркина задержали на третий день после призыва к отставке Путина 3 21.07.2023, 14:42

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Игорь Гиркин

Совпадение?

Бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) в пятницу, 21 июля, задержали и провели в его доме обыск после резких обвинений в адрес Владимира Путина, пишет The Moscow Times.

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил», — сообщается в телеграм-канале Гиркина за подписью его супруги Мирославы Регинской.

По данным Регинской, ссылающейся на «друзей», Гиркину выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). Статья 282 называется «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.). Статья «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» имеет номер 280. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 5 лет.

В квартире Гиркина сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», сообщило РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и адвоката Гиркина.

Три дня назад Гиркин, заочно приговоренный в Нидерландах к пожизненному заключению за уничтожение пассажирского «Боинга» в 2014 году, выступил с резкой критикой Путина.

«23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части населения. Сейчас оно — последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем — означает «успешно завершить» дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит», — написал переквалифицировавшийся в блогера полковник ФСБ в запасе в своем телеграм-канале, насчитывающем более 800 000 подписчиков.

Ранее Гиркин, безуспешно пытающийся с 2014 года создать ультранационалистическую партию, столь резких выпадов в адрес Путина себе не позволял, утверждая, что тот — легитимный лидер, который способен удержать Россию от «смуты». Но риторика Гиркина, настаивающего на всеобщей мобилизации с целью военного уничтожения Украины, резко изменилась после мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Последнего Гиркин обвинил в «перехватывании» своих турбопатриотических тезисов и оценил произошедшее как начало «смуты». При этом Гиркин раскритиковал неспособность Путина наказать «мятежников», убивших во время похода на Москву более 10 российских военных летчиков.

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