Путин начал угрожать Польше, упомянув Беларусь
- 21.07.2023, 15:25
- 1,580
Глава РФ сделал несколько неадекватных заявлений.
Глава России Владимир Путин сегодня сделал несколько заявлений в адрес соседних государств. Некоторые из них касались и Беларуси.
Путин заявил, что западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. «Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом, мы напомним», — цитируют Путина российские СМИ.
«Развязывание войны Польшей против Беларуси означает и войну против России», — добавил глава России.
«Польша хочет под натовским зонтиком оторвать часть западной территории Украины и Беларуси, это опасная игра», — солгал Путин.
Он традиционно пошел в исторический «экскурс», заявив, что Польша в 1920 году захватила часть Литвы, «оторвала у России ее исторические земли, воспользовавшись гражданской войной, участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году».
«Если польские части войдут во Львов или другие территории Украины — они там и останутся. Причем навсегда», — угрожающе заявил он.