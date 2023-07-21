Путин начал угрожать Польше, упомянув Беларусь 21.07.2023, 15:25

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Глава РФ сделал несколько неадекватных заявлений.

Глава России Владимир Путин сегодня сделал несколько заявлений в адрес соседних государств. Некоторые из них касались и Беларуси.

Путин заявил, что западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. «Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом, мы напомним», — цитируют Путина российские СМИ.

«Развязывание войны Польшей против Беларуси означает и войну против России», — добавил глава России.

«Польша хочет под натовским зонтиком оторвать часть западной территории Украины и Беларуси, это опасная игра», — солгал Путин.

Он традиционно пошел в исторический «экскурс», заявив, что Польша в 1920 году захватила часть Литвы, «оторвала у России ее исторические земли, воспользовавшись гражданской войной, участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году».

«Если польские части войдут во Львов или другие территории Украины — они там и останутся. Причем навсегда», — угрожающе заявил он.

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