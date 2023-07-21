Опубликовано видео Стрелкова в суде 2 21.07.2023, 18:11

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Игорь Стрелков

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании террористу меры пресечения в виде ареста.

Террорист Игорь Стрелков около 17:00 был доставлен в Мещанский районный суд Москвы. По словам его адвоката, защита предполагает, что с момента задержания сегодня утром он находился на допросе в ФСБ.

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании Игорю Гиркину (Стрелкову) меры пресечения в виде ареста, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

О задержании Стрелкова 21 июля сотрудниками правоохранительных органов сообщили два источника РБК, информацию подтвердил его адвокат Александр Молохов. Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире провели обыски.

В карточке Мещанского суда сказано, что Стрелкова обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», сказали собеседники РБК.

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