Ученые связали продолжительность сна со страной проживания 1 21.07.2023, 18:30

Меньше всего спят в Японии.

Международная команда ученых провела большое исследование и пришла к выводу, что продолжительность сна зависит от культуры и страны, в которой проживают люди. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучили данные о сне владельцев умных часов от Nokia. В эксперименте участвовали более 30 тысяч человек из 11 стран. Ученые получили около 52 млн записей о сне.

Меньше всего спят в Японии — около семи часов, дольше всего — в Финляндии. Там продолжительность сна — примерно восемь часов. США и Канада находятся примерно на одном уровне с Финляндией.

В среднем люди просыпаются в 7:42 утра. При этом граждане стран с более высоким ВВП — это связано как с объемами работы, так и с доступом к технологиям и развлечениям — ложились спать значительно позже.

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