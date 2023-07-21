Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета
- 21.07.2023, 20:09
Назначение получил полковник Игорь Гутник.
Лукашенко подписал 21 июля указ о назначении нового заместителя председателя Государственного пограничного комитета, передает пресс-служба президента.
Назначение на должность получил полковник Игорь Гутник.
Отмечается, что предшественник Гутника на посту зампредседателя ГПК, генерал-майор Сергей Новиков, соответствующим указом уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним оставлено право носить военную форму и знаки различия.