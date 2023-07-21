Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета 21.07.2023, 20:09

Игорь Гутник

Назначение получил полковник Игорь Гутник.

Лукашенко подписал 21 июля указ о назначении нового заместителя председателя Государственного пограничного комитета, передает пресс-служба президента.

Назначение на должность получил полковник Игорь Гутник.

Отмечается, что предшественник Гутника на посту зампредседателя ГПК, генерал-майор Сергей Новиков, соответствующим указом уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним оставлено право носить военную форму и знаки различия.

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