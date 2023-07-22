Евродепутат Анна Фотыга: Санкции ЕС против Лукашенко должны быть ужесточены и вводиться быстрее 1 22.07.2023, 9:27

Против режима в Беларуси пора принимать комплексные меры.

Евродепутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Анна Фотыга считает, что давление на режим Лукашенко в Беларуси должно быть комплексным и проводиться со всех возможных сторон, сообщает «Польское радио».

«Санкции ЕС против Беларуси должны быть ужесточены и вводиться быстрее», — заявила Анна Фотыга. Политик считает, что давление должно быть комплексным и со всех возможных сторон — не только за соучастие режима Лукашенко в войне против Украины, развязанной Россией, но и за бесчеловечные репрессии против гражданского общества в самой Беларуси.

«За эти ужасные преследования, жестокие репрессии. Такие люди, как я, которые также помнят лихие времена в Народной Польше, могут сказать, что это напоминает периоды 1950-х годов, сталинские репрессии. Ужасно, что нечто подобное может произойти в Европе в XXI веке. Солидарность международного сообщества очень важна», - подчеркнула экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.

Политик встретилась в Брюсселе с женой политзаключенного Николая Статкевича и с мужем активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк, матери двоих маленьких детей, которая подвергается бесчеловечному обращению и, по словам мужа, за 2,5 года заключения похудела на 18 килограмм.

Анна Фотыга, комментируя предварительное согласие стран ЕС на новые санкции против режима Лукашенко, оценила это как благую весть, подчеркнув, что это стало кульминацией усилий польской дипломатии.

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