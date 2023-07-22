CNN: Тактическое ядерное оружие России уже размещено в Беларуси 7 22.07.2023, 10:20

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Это подтверждают данные разведки США.

Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что «не имеет оснований сомневаться» в заявлении президента России Владимира Путина о перемещении первой партии тактического ядерного оружия в Беларусь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей разведки США.

Отмечается, что в прошлом месяце на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что первые ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси.

Официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что какое-либо оружие было передано Беларуси. Но представители разведки США заявили, что у аналитиков «нет оснований сомневаться» в заявлениях Путина, а также нет оснований сомневаться, «что достигнут определенный успех» в передаче оружия.

Чиновники не стали раскрывать, почему они так считают. Они признали, что разведке США трудно отследить это оружие даже с помощью спутниковых снимков.

Ранее в этом месяце представители США и Запада сообщили CNN, что Беларусь, похоже, не завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия, и что доступные спутниковые изображения не показали никаких признаков подготовки или безопасности, которые были бы стандартными для российского ядерного объекта. Однако другие источники сообщили CNN, что в Беларуси есть различные объекты советской эпохи, где возможно разместить часть оружия.

Диктатор Лукашенко заявил в прошлом месяце, что в условиях агрессии он «без колебаний» использует российское тактическое ядерное оружие. Однако в разведке США не верят, что Лукашенко будет иметь контроль над арсеналом. По словам официальных лиц, он, скорее всего, будет полностью контролироваться Россией.

В американской разведке также не считают, что перемещение оружия в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или увеличит риск ядерного инцидента, поскольку оно будет храниться на складах, а не на передовом развертывании, и будет контролироваться российскими силами.

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