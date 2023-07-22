В Беларуси начались перебои с лекарствами от гепатита С 22.07.2023, 13:52

План Минздрава дал сбой?

В Беларуси начались перебои с лекарствами от гепатита С.

— Врач дала антиретровирусную терапию только на месяц. Говорит, терапию по гепатиту вообще отменили до осени, — пожаловался минчанин, который получает от государства препараты от вирусного гепатита С.

Мужчина переживает, что из-за санкций его лишили лекарств, которые могут помочь вылечиться от серьезной болезни. Но на медикаменты санкции не распространяются. Почему тогда препараты выдали только на месяц и сказали, что терапию приостановят? «Еврорадио» попыталось в этом разобраться.

Журналисты позвонили на горячую линию Минздрава, чтобы поинтересоваться, могли ли санкции повлиять на доступность в Беларуси лекарств от гепатита С. Там попросили «не волноваться».

— Тут про санкции вообще ничего (не говорится). Нет, она будет, антиретровирусная терапия, — заверили в Минздраве.

На наш вопрос, почему пациенту лекарства выдали на такой короткий срок, нам ответили, что это обычная практика, когда надо отследить, подходит ли пациенту такая схема лечения. И чтобы препараты не испортились, если их выписать на длительный срок.

Но, как мы выяснили, дело не только в этом.

«Государство закупает лекарства меньше потребности»

В Беларуси препараты для терапии вирусного гепатита С, который считается самым опасным и без лечения ведет к циррозу печени и смерти, выдаются бесплатно. Наш Минздрав этим гордится: мы одна из немногих стран, где от этой болезни лечат за счет государства. Беларусь даже хвалили в отчете Всемирной организации здравоохранения за вклад в ликвидацию вирусного гепатита С в европейском регионе.

Но план у чиновников еще более амбициозный. К 2030 году Беларусь хочет вообще победить вирусные гепатиты. То есть остановить распространение, вылечить тех, кого можно вылечить полностью, и свести к минимуму количество пациентов с хроническими формами заболевания.

Для этого Минздрав утвердил план элиминации (то есть искоренения) вирусного гепатита С на 2020–2028 годы. В нем прописано, сколько человек болеет сейчас, сколько еще может заболеть; сколько пациентов планируется вылечить и кого — в первую очередь. И главное — как это сделать: какие лекарства нужны и какие схемы лечения рекомендуется применять.

Так вот, согласно документу, в 2019-м в Беларуси было зарегистрировано 33 000 пациентов с вирусным гепатитом С. За последние 18 лет заболеваемость упала почти в 2,5 раза. Но количество пациентов, у которых гепатит переходит в хроническую форму, устойчиво растет. Плюс все же добавляются новые заболевшие — примерно 2-3 тысячи человек в год.

Самое интересное в этом амбициозном плане — прогнозы Минздрава. За 9 лет наша медицина хочет пролечить 49 450 пациентов. Это число охватывает и тех, кто уже болеет, и тех, кто заразится вирусом. А таких людей из года в год должно становиться меньше.

Если в 2020-м ожидали, что добавится 2855 пациентов с гепатитом С, то в 2023-м их должно быть уже 1902. А в 2028 году Минздрав планирует, что заболеет всего 1 человек на всю страну.

«Таким образом, к 2028 году планируется полная элиминация вируса гепатита С как угрозы общественному здоровью населения в Респyблике Беларусь (за исключением возможных единичных случаев инфицирования, при которых противовирусное лечение будет назначаться незамедлительно по мере выявления инфекции», — говорится в документе, подписанном тогдашним министром здравоохранения Караником.

Сложно проверить, насколько успешно эти прогнозы выполняются и не оторваны ли они от реальности. Но эти цифры важны. На них государство опирается, составляя планы закупок лекарств.

— Санкции здесь ни при чем, никаких лекарств санкции не запрещали. Минздрав закупает препаратов от гепатита из расчета 1000-1200 новых пациентов в год только в Минске. А это меньше потребности, вот и не хватает препаратов, — анонимно комментирует «Еврорадио» белорусский врач из инициативы «Белые халаты».

То есть получается, что в стране существуют реальные пациенты, которым нужно лечение от гепатита С. Причем некоторым может быть показан повторный курс лечения. А есть — написанные на бумаге, для которых закупаются лекарства. И есть подозрение, что количество этих пациентов сильно отличается.

Можно ли купить лекарства самостоятельно?

От гепатита С лечит не одно какое-то лекарство. Как правило, пациентам необходим курс лечения на несколько месяцев, который состоит из комбинации разных препаратов.

Но лекарства от гепатита С пропали и в аптеках. По данным сайта pereboi.by (это проект общественного объединения «Позитивное движение» и международной коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии), препараты недоступны с ноября 2020 года. С января 2023 нельзя купить «Велпанат», с марта — «Софир», с апреля — «Даклир».

Сейчас на tabletka.by мы нашли только «Рибавирин» за 12,90 рубля. Но это не основной препарат в рекомендованных ВОЗ схемах лечения.

Лекарства от гепатита С в Беларуси закупаются за счет бюджета и за счет международных фондов. В основном деньги на борьбу с ВИЧ и гепатитами дает Глобальный фонд — в 2020 году утвердили дополнительный бюджет в 3,4 млн долларов.

В Беларуси лечат оригинальными противовирусными препаратами и дженериками. Не только импортными, но и белорусского производства. Правда, большинство национальных фармкомпаний просто фасует и упаковывает произведенные за границей препараты. Самостоятельно выпускают лекарства только «Фармлэнд» и Борисовский завод медпрепаратов.

За последние пару лет ассортимент лекарств от гепатита С в аптеках сократился, а те, что были, вообще пропали

Государство производит госзакупку лекарств, а затем распределяет их: что-то идет в медучреждения — и тогда выдается пациентам бесплатно, часть должна поступать в аптеки. Лекарства от гепатита С не входят в перечень обязательных для продажи в аптеках, а стоят они очень дорого.

Если покупать 12-недельный курс из лекарств-дженериков в аптеке самостоятельно, это может обойтись в сумму от 186 до 500 долларов в зависимости от комбинации. Например, «Софосбувир» в сочетании с «Велпатасвиром» стоил в районе 465 долларов, говорится в докладе «Доступ к лечению ВИЧ-инфекции и гепатита С в Беларуси 2021–2022».

В 2022 году государство из бюджета потратило на препараты от гепатита С 224 857 долларов. Это 173 курса препарата «Даклир» и 2224 полных курса МайХеп DVIR (“Софосбувир» плюс «Велпатасвир”). Ни одного из этих препаратов в аптеках нет.

В годовой план закупок лекарств на 2023 год вписан «Глекапревир»/«Пибрентасвир». Этого препарата запланировано купить 24 360 единиц на сумму 2 282 667 рублей. То есть одна упаковка обходится государству в 93,7 рубля. Также в плане есть «Софосбувир» — 211 160 единиц на 1 147 082 рубля и «Софосбувир/Ледипасвир» — 1260 упаковок на 45 733 рубля.

Аукцион по закупке противовирусных препаратов от гепатита С состоялся в июне этого года. Государство купило «Софосбувир»/«Велпатасвир» — его не было в плане закупок, подписанном министром Пиневичем год назад, но раньше он был в аптеках — на 1 999 971 рубль.

Также приобрели «Глекапревир»/«Пибрентасвир» на 1 437 952 рубля. Если цена на препарат осталась та же, что в плане, то это больше 15 300 упаковок.

Видимо, план Минздрава дает сбой. Нуждающихся в лекарствах от гепатита С, по словам врачей, в стране все-таки больше, чем прогнозировало государство. И по какой-то причине мы не успеваем обеспечить их лекарствами.

Выходит, что прошлогодний запас исчерпался, а закупленные в июне препараты еще не дошли до пациентов.

Отметим, что лекарства могли покупаться и за деньги Глобального фонда, но в таком случае они не отражаются в госзакупках. И если они были приобретены, то непонятно, почему их нет в аптеках и поликлиниках.

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