Мигранты ранили польского пограничника на границе с Беларусью 6 23.07.2023, 10:35

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Фото: Getty Images

Лукашисты не противодействовали нападению.

Мигранты в очередной раз забросали камнями автомобиль польских пограничников и ранили солдата, сообщает Польская пограничная служба.

«Во время обстрела камнями ранен солдат. Повреждена и служебная машина погранслужбы – на кузове имеются вмятины», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 июля. Группа мигрантов со стороны Беларуси трижды атаковала польские пограничные патрули, бросая в них камни.

Всего в этот день 78 иностранцев пытались нелегально перейти белорусско-польскую границу. Это граждане Индии, Йемена, Эритреи. Из них 12 человек, завидев патруль, повернули обратно.

Напомним, беларусские силовики никак не противодействуют нахождению мигрантов на пограничной территории.

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