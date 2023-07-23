Мигранты ранили польского пограничника на границе с Беларусью

Мигранты ранили польского пограничника на границе с Беларусью6
- 23.07.2023, 10:35
- 3,278
Лукашисты не противодействовали нападению.
Мигранты в очередной раз забросали камнями автомобиль польских пограничников и ранили солдата, сообщает Польская пограничная служба.
«Во время обстрела камнями ранен солдат. Повреждена и служебная машина погранслужбы – на кузове имеются вмятины», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел 22 июля. Группа мигрантов со стороны Беларуси трижды атаковала польские пограничные патрули, бросая в них камни.
Всего в этот день 78 иностранцев пытались нелегально перейти белорусско-польскую границу. Это граждане Индии, Йемена, Эритреи. Из них 12 человек, завидев патруль, повернули обратно.
Напомним, беларусские силовики никак не противодействуют нахождению мигрантов на пограничной территории.