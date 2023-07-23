Лукашенко: Я сдерживаю «вагнеровцев», они хотят в Варшаву и Жешув 42 23.07.2023, 12:02

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Диктатор признался в подготовке нападения на Польшу?

Диктатор Лукашенко во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным заявил, что «вагнеровцы» хотят в Варшаву и Жешув.

«Нас начали «напрягать» вагнеровцы – хотят на Запад: «Сходим на экскурсию в Варшаву и Жэшув», – приводят его слова пропагандисты.

Напомним, тема Польши поднималась на днях на заседании Совбеза РФ. Путин пообещал «ответить всеми имеющимися у него средствами на агрессию против Беларуси». Эти слова прозвучали в контексте его нападок на Польшу, которым была посвящена большая часть опубликованного выступления. После его слов о «подаренных Сталиным землях» российского посла вызвали в польский МИД.

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