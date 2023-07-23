Кнырович: Не надо было усатому шахтеру лезть в войну 1 23.07.2023, 15:19

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Об обрушении экспорта белорусского калия

Бывший политзаключенный, бизнесмен Александр Кнырович рассказал о совещании у Лукашенко насчет экспорта калия.

– Полтора года назад Клайпеда обрезала возможность перевалки белорусских калийных удобрений, но наши бодрячки из правительства источали оптимизм, мол «вам же хуже»! – пишет Кнырович на канале «Экономика Беларуси». – Ну и поехали в Россию, мол «помогайте, дорогие союзники»!

Там наших знают давно, и про арест главы «Уралкалия» в 2013-м году тоже, не забыли, склерозом не страдают. Поэтому сказали «да-да, конечно, но тут неувязка... вагонов нет, да и портовые мощности заняты, уж простите».

И в этот момент нашим бы «специалистам» что-то заподозрить, проверить данные. Но — нет, решили идти обходным путем и строить (реконструировать) собственные перевалочные мощности под Санкт-Петербургом и ... в Мурманске.

И даже наш самый главный усатый шахтер вышел к народу и заявил, что вопрос решен, площадки (хорошие) выбраны, строительство уже началось. Народ выдохнул.

Прошло полтора года....

Экспорт калия в прошлом году рухнул на 60%, только 4,5 млн. тонн против привычных 10-11 млн. тонн. Логистика через Россию обходится в 2-5 раз дороже, чем через Литву. Еще и цена упала, вернее, вернулась на довоенные уровни и расти не собирается.

И вот уже тот самый шахтер требует от подчиненных определиться — нужно ли нам строить эти порты. И вице-премьер, Николай Снопков, хлопает глазками и говорит, что «нужно садиться и считать».

Ну-ну, полтора года, наверное, калькулятор искали? Закатился куда-то...

На этой неделе еще один белoрусский посланец в ОБСЕ заявил, что «санкции против белoрусских удобрений создают угрозу голода в мире». Не, не создают... Мир перестроился.

В 2015-м году доля Беларуси на этом рынке была 30%, в 2021-м — 17%, в 2022-м −7,5%.

И Канада, на фоне провала России и Беларуси, пообещала увеличить выпуск на 22% в течение 3-х лет, что полностью покроет отсутствие белoрусского калия в мире.

Простите, дорогие читатели, но — не хер было усатым шахтерам лезть в войну.

А калькулятор да, штука полезная...