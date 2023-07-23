Польша создает новые воинские части на границы с Беларусью 1 23.07.2023, 18:18

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Их основной задачей будет охрана Сувалкского коридора и укрепление восточной границы.

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в торжественных мероприятиях 1-го полка Кречевицких уланов имени Болеслава Мастицкого, передает «Польское радио».

Основной задачей нового саперного батальона станет укрепление восточной стены и обеспечение так называемого Сувальского коридора, то есть польско-литовской границы, имеющего стратегический характер.

Подразделение в Августове создано в рамках Пакета усиления польских вооруженных сил на 2023-2025 годы, принятого Советом министров Польши в 2022 году, предусматривающего усиление уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО.

Согласно планам Министерства национальной обороны Польши, первые военнослужащие в новый батальон будут назначены до конца 2023 года. Батальон будет подчинен 15-й Гижицкой механизированной бригаде.

1-ый Кречевицкий уланский полк им Болеслава Мастицкого был одним из лучших полков польской кавалерии, прославившийся в борьбе с войсками всех трех интервентов в битве под Кречевцами 24 июля 1917 года, став символом героической борьбы польского народа за независимость.

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