Генпрокуратура Украины: Белорусский Красный Крест - соучастник депортации украинских детей 23.07.2023, 19:16

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Начато расследование.

Причастность Белорусского общества Красного Креста к вывозу украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он подчеркнул, что БОКК откровенно нарушает основополагающие принципы Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Belarus Red Cross’ involvement in the forcible deportation of Ukrainian children from Russian-occupied territories to Belarus is co-perpetration in the commission of an international crime. As an organization, it is blatantly violating the norms of the Four GCs and API, as well… pic.twitter.com/0GSIP3pMhk — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 23, 2023

«Мы надеемся, что МФКК примет соответствующие санкции. Со своей стороны мы начали расследование, направленное на обеспечение ответственности за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей», — сообщил Андрей Костин.

Напомним, что белорусский Красный Крест недавно попал в скандал после того, как его генеральный секретарь Дмитрий Шевцов засветился на Донбассе с Z-символикой и подтвердил, что они помогают похищать детей с оккупированных территорий Украины.

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