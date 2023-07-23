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Генпрокуратура Украины: Белорусский Красный Крест - соучастник депортации украинских детей

  • 23.07.2023, 19:16
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Генпрокуратура Украины: Белорусский Красный Крест - соучастник депортации украинских детей

Начато расследование.

Причастность Белорусского общества Красного Креста к вывозу украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он подчеркнул, что БОКК откровенно нарушает основополагающие принципы Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Мы надеемся, что МФКК примет соответствующие санкции. Со своей стороны мы начали расследование, направленное на обеспечение ответственности за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей», — сообщил Андрей Костин.

Напомним, что белорусский Красный Крест недавно попал в скандал после того, как его генеральный секретарь Дмитрий Шевцов засветился на Донбассе с Z-символикой и подтвердил, что они помогают похищать детей с оккупированных территорий Украины. 

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