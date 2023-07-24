«Несокрушимые»: на дне обмелевшего Каховского водохранилища появились огороды
- 24.07.2023, 5:30
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Видеофакт.
Жители Никополя начали разбивать огороды на дне водохранилища, которое опустело после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Видео с одним из таких огородов появилось в TikTok, пишет liga.net.
Попавший на видео огород создан на дне обмелевшего водохранилища рядом с укрепленным каменной насыпью пологим береговым откосом. На аккуратно вспаханных грядках высажена рассада, края участка обозначены невысокими каменными бортиками.
Автор назвал видео «Нікопольці незламні люди» и добавил соответсвующий фоновый саундтрек.
20 июня появились спутниковые снимки, по которым видно, что Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и схода воды.