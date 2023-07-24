Аналитики: Российские власти начали блокировать «Википедию» 2 24.07.2023, 8:50

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На сайт энциклопедии сложно зайти даже с помощью VPN.

Российские пользователи интернета столкнулись со сложностями при попытке зайти на сайт ru.wikipedia.org, сообщает The Moscow Times.

Проблемы с доступностью крупнейшей онлайн-энциклопедии начались около 4 часов утра, 23 июля, и затронули ряд стран мира. Однако если в целом доступ к «Википедии» спустя несколько часов восстановился, то некоторые российские пользователи продолжают испытывать сложности, даже с VPN.

Аналитики GlobalCheck предположили, что российские власти начали блокировать «Википедию» на уровне ТСПУ (технических средств противодействия угрозам). Их были обязаны установить на своих сетях все операторы связи в рамках вступившего в силу в 2019 году закона «о суверенном рунете». С помощью ТСПУ Роскомнадзор блокирует сайты, отдельные страницы и ресурсы, а также имеет полномочия управлять трафиком внутри России.

Другая версия, как пишет GlobalCheck, заключается в том, что «Википедия» сама заблокировала часть именно российских IP-адресов (например, с целью борьбы с DDoS-атакой), и до сих пор не прекратила их блокировать.

Опрос «ЗаТелеком» показал, что сложности с доступом к «Википедии» возникают примерно у четверти пользователей. Аномалии зафиксированы у клиентов «Ростелекома», «Мегафона» МГТС. При этом сайт не открывается на оккупированных РФ территориях Украины

Российские власти пока не комментировали ситуацию. В реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора по состоянию на вечер воскресенья «Википедии» нет.

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