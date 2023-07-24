Письмо Эйнштейна религиозным студентам выставили на продажу 24.07.2023, 11:06

Альберт Эйнштейн

Оно помогло историкам больше узнать о взглядах ученого.

Старое письмо Альберта Эйнштейна, в котором известный физик говорит учителю религиоведения и ее ученикам, что наука «заменяет» религиозное творение, выставили на продажу за $125 000, пишет «Хайтек».

Напечатанное письмо от 11 апреля 1950 года физик отправил Марте Мунк

— учителю религиоведения в неназванной школе или колледже в Нью-Йорке и жене раввина. Мунк, как и Эйнштейн, был вынужден бежать из оккупированной нацистами Германии во время холокоста, сообщает The Raab Collection, компания, продает письмо. Оно написано на немецком языке и переведено на английский.

Мунк ранее писала Эйнштейну, чтобы передать ей вопросы, которые задавали ее ученики. «От имени студентов серии лекций по религии я хотела бы спросить вас, считаете ли вы, что современный ученый может примирить идею создания мира Богом, высшей силой, с его научным знанием», — написала тогда Мунк.

В ответ Эйнштейн написал: «Человек, который более или менее обучен научному мышлению, чужд [к идее] религиозного творения (в первоначальном смысле) космоса, потому что он применяет стандарт причинно-следственной обусловленности ко всему. Это не опровергает религиозное отношение, но в определенном смысле заменяет и заменяет его», — ответил Эйнштейн в письме, которое и выставлено на продажу.

В письме Эйнштейн также рассуждает о том, как можно интерпретировать Бога: «До тех пор, пока истории в Библии воспринимались буквально, было очевидно, какая вера ожидается от читателей. Однако, если вы хотите интерпретировать Библию символически (метафорически), уже неясно, действительно ли Бог должен считаться личностью (и, следовательно, не монотеистическим божеством), — написал Эйнштейн. — В таком случае трудно оценить, что осталось от веры в ее первоначальном смысле».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».