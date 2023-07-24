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В Украине пророссийскому депутату сообщили о подозрении в госизмене

  • 24.07.2023, 12:28
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В Украине пророссийскому депутату сообщили о подозрении в госизмене

Он помогал РФ топливом и техникой.

Действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Госбюро расследований. Как сообщил NV источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Пономареве.

Как сообщает СБУ, во время полномасштабного вторжения нардеп, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией.

«По имеющейся информации, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Пономарев перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных «филиалах» банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

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