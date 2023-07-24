Марка «Русский военный корабль» получила «филателистический Оскар» 24.07.2023, 19:54

Она была презентована в апреле 2022 года.

Украинская почтовая марка «Русский военный корабль» получила премию на проходившем в Италии конкурсе «Азиаго». Об этом 24 июля проинформировала компания «Укрпошта».

«Легендарная марка «Русский военный корабль, иди…!», которая была презентована «Укрпоштою» 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии «Азиаго» (Италия) – гран-при, или, как его еще называют сами организаторы, «филателистический Оскар», – говорится в сообщении.

Украинская компания отметила, что награда была получена «за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения».

«Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке «Русский военный корабль, иди…!» изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться», – объясняет «Укрпошта».

В состав международного жюри конкурса «Азиаго» входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, члены правительства, рассказала украинская компания.

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