Washington Post: Спецслужбы РФ предупреждали Путина о мятеже Пригожина за два-три дня 25.07.2023, 11:24

Но когда восстание началось, на всех уровнях наступил паралич.

Российские спецслужбы как минимум за 2-3 дня предупредили президента РФ Владимира Путина, что Евгений Пригожин может готовить восстание, используя свою ЧВК.

Как пишет The Washington Post, об этом рассказал источник в европейской разведке. В результате была усилена охрана стратегических объектов, в том числе Кремля, где увеличили численность охраны и выдали ей больше оружия. В остальном никаких действий не предпринималось. Собеседник издания считает, что у Путина было достаточно времени, чтобы предотвратить мятеж и арестовать организаторов. Но когда восстание началось, то «на всех уровнях наступил паралич, абсолютная тревога и растерянность».

«Долгое время они не знали, как реагировать», – говорит источник.

Когда начался мятеж ЧВК «Вагнер», отсутствие приказов из Кремля вынудило чиновников самостоятельно принимать решения, считает источник в европейской разведке. Военные и руководители служб безопасности на местах приняли решение не останавливать колонну. Многие из них не верили, что мятеж мог произойти без согласования с Кремлем, несмотря на экстренное телеобращение Путина. Мятеж показал усугубляющийся раскол в российском силовом и военном истеблишменте по поводу Украины. Многие в высших эшелонах в вооруженных силах и спецслужбах поддерживали стремление Пригожина сместить высшее руководство страны, говорит источник.

Ряд представителей спецслужб все же были в ужасе от мятежа «вагнеровцев» и реакции Кремля. По мнению одного российского дипломата, в стране была неразбериха. Можно спорить о ее глубине, но согласия действительно не было. Представители российской элиты заявили, что разногласия по поводу войны в Украине будут продолжаться, несмотря на попытки Кремля показать контроль Путина над ситуацией и кампанию по чистке военных критиков и сторонников Пригожина.

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